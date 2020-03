Den bibelske reisa til kongeparet: Ei openberring

utenriks

– Det er spesielt å vera på bibelsk grunn. Det er heilt sikkert. Å sjå alle desse store byane som me berre har lese om. Det er jo eigentleg ei openberring for oss å vera i Midtausten for første gong. Å få lov til å sjå og knyta saman desse stadene som me har høyrt så veldig mykje om, seier dronning Sonja på ei høgd i oldtidsbyen Petra.

Det er altså slik ho samanfattar statsbesøket i Jordan denne veka før ho og kongen vender heim til norsk vinter torsdag.

Jesus i sentrum

Mykje av programmet på turen har hatt ei sterk religiøs kopling.

Dei siste dagane har kongen og dronninga vandra i same terreng som Jesus i området rundt Daudehavet. Dronninga har sett seg ned i hòla der døyparen Johannes budde i nærleiken av Jeriko, og stått på steinane der Jesus vart døypt i Jordan.

– Jesus er det samlande kristne symbol. Viss ein trur på kristendommen, så er han sentrum i heile trua, påpeikar kong Harald overfor NTB.

Kongeleg tradisjon

På reisa har kongeparet velsigna seg i heilagt vatn frå elva Jordan, noko som for kongen har ei spesiell tyding.

Som dåpsbarn, for nesten 83 år sidan, fekk han nemleg òg kjenna vatn frå denne elva på panna si.

– Me er døypte i vatn frå elva Jordan alle saman. Eg trur det er ein engelsk tradisjon som kjem frå bestemor mi. Det er litt hyggjeleg. Det har eigentleg tydd lite for meg inntil eg kom til Jordan sjølv, seier kongen.

– Nær himmelen

Dronning Sonja vart ståande lenge på steinane ved Jesu dåpsstad tysdag og fotografera og ta inn inntrykka.

Både ho og kongen skildrar ei kjensle av audmjukskap. Og merka seg at det var ei stille i lufta i dei heilage omgivnadene.

– Det var så fint. Ein blir både audmjuk og tenkjar på at historia verkeleg har skjedd her du står på dei steinane. Det er veldig spesielt, seier dronninga.

Seinare same dag vitja kongeparet ei kyrkje ved grensa til Israel, før dei samla 400 gjester frå Noreg og Jordan til middag ved Daudehavet. Med sine 430 meter under havet er dette det lågaste punktet på heile kloden.

– Utsikta over Daudehavet er nydeleg, nesten surrealistisk. Me er på det lågaste punktet på planeten – og likevel kjennest det som me er nær himmelen, sa dronninga i talen sin.

(©NPK)