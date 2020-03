utenriks

Den langsiktige strategien på torsdag viser til toppmøtet i desember der leiarane i EU-landa gjekk inn for å oppnå klimanøytralitet innan vi er halvvegs i hundreåret.

Ministrane minner samtidig om at kvar enkel medlemsstat òg må komme med ein strategi og legge han fram for verdsorganisasjonen. Ministrane ber alle partar sende over planane sine innan utgangen av året, slik Parisavtalen krev.

(©NPK)