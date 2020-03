Erdogan saksøker opposisjonspolitikar etter Syria-strid

utenriks

President Recep Tayyip Erdogan krev i alt 165.000 dollar, drygt 1,5 millionar kroner, i oppreising frå CHP-nestleiar Engin Ozkoc, melder det statlege nyheitsbyrået Anadolu.

Ozkoc blir òg skulda for å «provosere offentlegheita».

På ein pressekonferanse onsdag skulda Ozkoc presidenten, utan å namngi han, for å vere «ærelaus» og «ein forrædar». CHP-nestleiaren skulda òg Tyrkias president for å sende tyrkiske barn i krigen, medan Erdogans eigne barn skal ha fått fritak for militærteneste.

Like etterpå oppstod det reint handgemeng i den tyrkiske nasjonalforsamlinga då Ozkoc entra salen.

Erdogan blir òg skulda for ikkje å ha informert dei folkevalde om bakgrunnen for at 33 tyrkiske soldatar vart drepne i Idlib-provinsen i Syria førre veke. I alt har over 50 tyrkiske soldatar mista livet i Idlib den siste månaden.

Idlib er den siste provinsen i Syria der opprørarar, som blir støtta av Tyrkia, har kontroll. I desember trappa syriske regjeringsstyrkar med støtte frå Russland opp offensiven i provinsen.

