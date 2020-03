utenriks

Både amerikanske og afghanske styrkar risikerer å bli etterforska. Det gjer òg opprørsrørsla Taliban.

Avgjerda på torsdag set til side ei tidlegare avgjerd frå april 2019, då dommarane avviste ei oppfordring om å innleie etterforsking fordi dei meinte at dei ikkje ville lykkast med oppdraget.

Dei fastslo då at det var nok bevis for å starte etterforsking, men at det hadde gått for lang tid, og at Afghanistan truleg ikkje ville samarbeide.

(©NPK)