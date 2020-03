ICC skal etterforske krigslovbrot i Afghanistan

utenriks

Både afghanske regjeringsstyrkar, styrkar frå USA og andre Nato-land, og dessutan Taliban og andre opprørarar vil no bli sett under etterforsking.

Avgjerda torsdag set til side ICCs tidlegare avgjerd frå april 2019, då dommarane avviste ei oppfordring om å innleie etterforsking fordi dei meinte at ho ikkje ville føre fram.

Dommarane fastslo då at det fanst nok bevis for å starte etterforsking, men at det hadde gått for lang tid og at sjansen for å lykkast var liten fordi involverte partar ikkje ville samarbeide.

Blant det som no skal etterforskast, er skuldingar om utanomrettslege avrettingar, tortur, vilkårlege drap på sivile og andre moglege krigslovbrot og lovbrot mot menneskja.

Tortur og valdtekter

Alt for ti år sidan innleidde ICC ei førebels undersøking av påstandar om krigslovbrot i Afghanistan, og i 2017 bad hovudadvokat Fatou Bensouda om å få innleie full etterforsking. Ho nemnde særleg USAs rolle i landet.

– Tilgjengeleg informasjon gir skilleg grunn til å tru at amerikanske soldatar og CIA-agentar står bak tortur, grufull behandling, overgrep, valdtekter og seksuell vald mot fangar, sa Bensouda.

Rasande Trump

President Donald Trump reagerte med raseri og innførte reiserestriksjonar og andre sanksjonar mot ICC-tilsette. USA har aldri slutta seg til domstolen og anerkjenner heller ikkje at han har jurisdiksjon over amerikanske statsborgarar.

Trumps tidlegare tryggingsrådgivar John Bolton kalla ICC ein trussel mot USAs interesser og nasjonale sikkerheit.

Då dommarane i domstolen i april i fjor sa nei til Bensoudas førespurnad, jubla derfor Trump og kalla det «ein stor siger».

Anka

Menneskerettsorganisasjonar reagerte sterkt på ICC avgjerd og hevda at domstolen skapte ein farleg presedens ved å avstå frå å etterforske fordi skulda partar nekta å samarbeide.

Avslaga til dommarane vart anka, og torsdag gav ICC likevel grønt lys til å opne etterforsking i Afghanistan.

– Avgjerda understrekar kva for ei avgjerande rolle domstolen speler for offer når alle andre dører er lukka for dei, seier Param-Preet Singh i Human Rights Watch (HRW).

Drap på sivile

Ei lang rekke NATO-land har og hatt soldatar i Afghanistan sidan Taliban-regimet vart styrta i 2001, blant dei Noreg som lenge hadde ansvaret for sikkerheita i Faryab-provinsen.

Noreg har framleis 60 spesialsoldatar stasjonerte i Kabul.

Ifølgje FN vart 3.400 sivile drepne i Afghanistan i fjor, og regjeringsstyrkane i landet og deira lokale og internasjonale allierte stod for over 40 prosent av drapa.

Seinast i oktober la Human Rights Watch fram ein rapport som skulda afghanske militsar som er trena og støtta av CIA, for å stå bak vilkårlege drap, bortføringar og andre overgrep mot sivile.

(©NPK)