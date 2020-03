utenriks

Styresmaktene opplyser torsdag at totalt 3.513 personar er smitta av viruset, og at 107 personar har mista livet.

Same dag seier helseminister Saeed Namaki at styresmaktene no vil avgrense reiser mellom store byar som eit ledd i kampen mot virusutbrotet. Han oppmodar samtidig iranarar til å avgrense bruken av pengesetlar for å hindre spreiing.

Styresmaktene har òg vedtatt å halde skular og universitet stengt den neste månaden.

