Koronaviruset kan smitte frå menneske til hundar og kattar

utenriks

Mattilsynet i Hongkong har komme fram til denne konklusjonen etter at ein hund som sat i karantene, testa svakt positivt for viruset på ulike prøvar tatt dei to siste dagane av februar, og dessutan 2. mars.

– Det er så langt ikkje noko bevis for at kjæledyr kan vere ei kjelde for infeksjon av covid-19 eller at dei kan bli sjuke av viruset, seier ein ikkje namngitt talsmann.

Hunden, og dessutan andre kjæledyr i karantene som har testa negativt for viruset, skal testast på nytt før dei er ute av karantene. Mattilsynet i Hongkong tilrår at alle kjæledyr frå alle hushald der nokre menneske har testa positivt for viruset, bør omfattast av karantene.

På generelt grunnlag er råda til dyreeigarar å ta vare på god hygiene, som handvask før og etter å ha hatt kontakt med dyr, maten til dyra, og halde seg frå å kysse kjæledyra. Folk som er sjuke, bør dessutan unngå kontakt med kjæledyr, og ein bør kontakte veterinær viss ein oppdagar endring i helsetilstanden til dyret, er råda frå styresmaktene i Hongkong.

– Bortsett frå å ta vare på gode hygienerutinar, treng ikkje kjæledyreigarar å bekymre seg stort, og dei bør under ingen føresetnad forlate kjæledyra sine, seier talsmannen.

