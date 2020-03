Putin beklaga syrisk angrep mot tyrkiske styrkar

utenriks

Putin sa dette då han tok imot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Kreml torsdag, for å diskutere moglegheitene for ei våpenkvile nordvest i Syria.

Tyrkia støttar fleire opprørsgrupper og har sendt tusenvis av soldatar inn i Idlib-provinsen, som sidan desember har vore under angrep frå syriske regjeringsstyrkar som har russisk flystøtte.

Den syriske offensiven for å erobre dei siste opprørskontrollerte områda i landet har drive nærare 1 million menneske på flukt og forårsaka store øydeleggingar og lidingar.

Tyrkiske tap

Over 50 tyrkiske regjeringssoldatar er drepne dei siste vekene, 34 i eit angrep førre veke. Det skjedde ved ein feil sidan dei syriske styrkane ikkje visste at det var tyrkiske soldatar dei angreip, sa Putin under opninga av møtet med den tyrkiske presidenten torsdag.

– Ingen, heller ikkje syriske styrkar, visste at dei var der, sa Putin. Han kondolerte Tyrkias tap, men understreka samtidig at også den syriske hæren lei store tap.

Tyrkiske styrkar har skote ned fleire syriske kampfly dei siste vekene, og Russland har åtvara Tyrkia mot konsekvensane dersom dei sender fly inn i syrisk luftrom.

Må hindre

– Vi må diskutere situasjonen for å hindre fleire slike hendingar og at forholdet mellom Russland og Tyrkia tar skade, sa Putin.

– Auga i verda er no retta mot oss. Dei steg vi tar, dei riktige avgjerdene vi fattar her i dag, vil bidra til å minske bekymringane i landa våre og regionen, sa Erdogan.

Russland og Tyrkia vart i 2018 samde om ein avtale for å redusere valden i Idlib, men avtalen har brote saman.

