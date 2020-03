Stoltenberg ber EU samarbeide med Tyrkia

utenriks

Fleire EU-land har retta krass kritikk mot Tyrkia for at landet nyleg opna grensene for flyktningar og migrantar som ønsker å ta seg til Europa.

Utanriksminister Jean-Yves Le Drian i Frankrike har etterlyst «open debatt» i Nato om kva side Tyrkia står på, men generalsekretæren i Nato manar til ro.

EU må finne måtar å samarbeide med Tyrkia på, seier Stoltenberg i eit intervju med AFP.

– Når ein snakkar om migrant- og flyktningkrise, så snakkar vi om ei felles utfordring som må løysast i fellesskap, seier han.

– Den einaste måten å handtere situasjonen på grensa, er å samarbeide, seier Stoltenberg.

Norbert Röttgen, som leiar utanrikskomiteen i den tyske nasjonalforsamlinga, er samd.

– Vi må erkjenne realitetane. Dersom ein ønsker å hjelpe flyktningane, så må ein samarbeide med Tyrkia, seier han.

– Eg ser ingen strategi som ikkje inkluderer Tyrkia. Innsjå realiteten, ein likar det kanskje ikkje, men Tyrkia er ein grensestat mellom Europa og Midtausten, seier han.

