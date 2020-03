Studie: Koronaviruset har mutert til ein ny variant

utenriks

I ein studie har forskarar ved Universitetet i Beijing og Institut Pasteur i Shanghai identifisert to variantar av viruset, som så langt har tatt livet av over 3.000 menneske.

Ifølgje studien ser den nyaste av dei to variantane ut til å vere meir aggressiv enn den andre, skriv The Telegraph.

Den eine typen, kalla S-typen, er mildare og mindre smittsam enn den nyare L-typen, som ser ut til å vere meir aggressiv og spreie seg raskare, skriv forskarane.

L-typen utgjorde 70 prosent av dei analyserte tilfella i studien. Men sjølv om L-typen ser ut til å spreie seg raskare, har utbreiinga av L-typen relativt til S-typen truleg falle sidan virusutbrotet byrja, ifølgje forskarane.

Ifølgje studien er det òg sannsynleg at ein smitta i USA som testa positivt på koronaviruset 21. januar, hadde begge variantane.

Studien er publisert få dagar etter at helseekspertar frå den britiske regjeringa åtvara om at viruset kunne treffe Storbritannia i «fleire bølgjer». Det er frykt for at ein vaksine ikkje vil hjelpe mot den aggressive varianten.

Ekspertar som ikkje har deltatt i studien, seier funna er interessante, men åtvarar mot å trekke handfaste konklusjonar frå ein førebels studie, melder Reuters. Forskarane bak studien skriv sjølv at funna deira krev ytterlegare, omfattande studiar for å betre forstå utviklinga av viruset.

