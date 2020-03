18 såra i angrep mot minneseremoni i Kabul

utenriks

Lokale journalistar melder på Twitter at minst 26 er drepne og 41 såra i angrepet, og bilde delt i sosiale medium viser livlause kroppar på bakken.

Taliban nektar for at det var dei som stod bak angrepet mot minneseremonien for Abdul Ali Mazari, den tidlegare leiaren av partiet Hezb-e Wahdat.

Den ytterleggåande islamistgruppa IS hevdar at det var dei, og at elleve menneske vart drepne i angrepet. Dette er ikkje stadfesta frå andre hald.

Angrepet fredag var det første som har ramma Kabul etter at Taliban og USA 29. februar inngjekk ein avtale som opnar for amerikansk tilbaketrekking innan 14 månader.

Norske spesialstyrkar

Ifølgje ein talsmann for innanriksdepartementet i landet opna angriparane eld frå ein byggeplass tett ved der seremonien vart halden, vest i Kabul

– Kort tid etter kom politiet og politiets spesialstyrke til staden, fortel talsmannen Nasrat Rahimi.

Noreg har rundt 60 spesialsoldatar stasjonert i Kabul, der dei samarbeider tett med det afghanske politiets spesialstyrke Crisis Response Unit 222.

– Når afghanske spesialsoldatar er ute på oppdrag, så er soldatane våre saman med dei, er alt major Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovudkvarter ønsker å seie om hendinga på fredag i Kabul.

– Vi er med og sørger for at dei får gjort ein god jobb, legg han til.

Uskadt

– Vi forlét seremonien etter skytinga. Fleire var såra, men eg har ikkje fått meldingar om drap, seier Mohammad Mohaqiq, ein leiar i folkegruppa hazara, som også Abdul Ali Mazari tilhøyrde.

Kjelder i innanriksdepartementet stadfestar overfor afghanske Tolo News at Abdullah Abdullah slapp uskadd frå angrepet, og det same gjorde leiaren for det afghanske fredsrådet, Mohammad Karim Khalili.

Også i fjor vart minneseremonien for Abdul Ali Mazari, ifølgje Tolo News, utsett for eit angrep, der elleve menneske vart drepne.

