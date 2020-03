Augnevitne: Totalt fråvær av krigsfly over Idlib

utenriks

Rett etter midnatt tredde ei russisk-tyrkisk våpenkvile i kraft. Dermed var det plutseleg slutt på veker med kraftige bombeangrep, som ikkje berre har ramma opprørsstillingar, men også helseklinikkar, skular og andre sivile mål.

Sidan regjeringsoffensiven vart trappa opp i desember, er hundrevis av menneske drepne og nærare éin million drivne på flukt mot grensa til Tyrkia.

Avtalen vart kunngjort etter eit seks timar langt møte mellom president Recep Tayyip Erdogan i Tyrkia og president Vladimir Putin i Russland i Moskva. Dei to støttar kvar sin part i krigen i Syria, og dei siste vekene har faren auka for at dei ville hamne i direkte kampar med kvarandre.

Kan ikkje vende heim

Avtalen betyr likevel ikkje at styrkane til president Bashar al-Assad i Syria må trekke seg ut frå området som er tatt tilbake frå opprørarar dei siste vekene.

For hundretusenvis av internt fordrivne betyr det at dei ikkje kan vende heim.

Og sjølv om han skal sikre ein såkalla tryggingskorridor langs hovudvegen M4 og felles tyrkisk-russiske patruljar langs vegen, manglar det ein mekanisme for korleis avtalen skal handhevast og eventuelt hindre brot.

Det er ikkje første gong Tyrkia og Russland blir samde om ei våpenkvile for Idlib, men freden har ikkje vart særleg lenge, og i Idlib er det mange som tvilar på at det vil bli annleis no.

– Dette er ikkje noko anna enn ei tid der krigarane kan kvile seg, seier Salwa Abdulk-Rahman når ho snakkar med nyheitsbyrået AP på telefonen frå opprørskontrollerte Idlib by.

– Krigsflya som pleidde å terrorisere barn om natta og gjennomføre massakrar flyr ikkje over oss no, legg ho til.

Usikkert for flyktningar

Sjølv om flya er borte, er det meldt om enkelte granatangrep etter at våpenkvila tredde i kraft.

Det er uvisst korleis situasjonen vil påverke situasjonen for dei mange internt fordrivne. Store område i provinsen er lagt i grus etter at den syriske regjeringshæren med støtte frå militsar og Russland sette i verk ei kraftig opptrapping av offensiven mot det opprørskontrollerte området i desember.

Og den humanitære situasjonen er framleis prekær.

Mange av dei har håpt av Tyrkia vil opne grensa og har slått seg ned i eit stadig krympande område ved grensa som framleis er kontrollert av opprørarar. Titusenvis har verken tak over hovudet eller moglegheit til å halde varmen, men grensa er framleis stengd. Heller ikkje flyktningane føler seg trygge på at den russisk-tyrkiske våpenkvila vil vare.

– Ho vil ta slutt slik som dei tidlegare, seier Mouawiya Afha, ein 33 år gammal firebarnsfar frå Sarmin sør i Idlib.

Russland orienterer FN

Fredag skal situasjonen opp i eit lukka møte i Tryggingsrådet i FN, der Russland mellom anna vil orientere om avtalen.

Utanriksministrane i EU var same dag samla til eit ekstraordinært møte om konflikten i Syria og flyktningkrisa i regionen.

Tyrkia har lenge støtta enkelte av opprørsgruppene som har kjempa mot det syriske regimet nordvest i Syria, men det viktigaste for landet ser no ut til å vere å hindre at endå fleire flyktningar tar seg over til Syria, i tillegg til dei 3,6 millionane som landet allereie har tatt imot.

Den siste veka har Tyrkia kravd at EU støttar militæroperasjonen i landet i Idlib og samtidig erklært at landet har opna dørene til EU. Dermed har titusenvis av flyktningar og migrantar tatt seg til den greske grensa, der dei blir møtte av tåregass og vasskanonar viss dei prøver å ta seg over grensa til Hellas.

(©NPK)