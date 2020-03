Flyktningar i Idlib tviler på våpenkvile

utenriks

Etter at våpenkvila i Idlib-provinsen tredde i kraft midnatt, vart det meldt om ei forsiktig ro i området. Men heilt fram til fristen gjennomførte alle partane angreip, opplyser eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Det er uvisst korleis situasjonen vil påverke den humanitære situasjonen for dei nær éin million internt fordrivne. Store delar av Idlib er lagt i grus etter at den syriske regjeringshæren med støtte frå militsar og Russland sette i verk ei kraftig opptrapping av offensiven mot det opprørskontrollerte området i desember.

Og den humanitære situasjonen er framleis prekær.

Tviler på betring

Mange av dei har håpt at Tyrkia vil opne grensa, og har slått seg ned i eit stadig krympande område ved grensa som framleis er kontrollert av opprørarar. Titusenvis har verken tak over hovudet eller moglegheit til å halde varmen, men grensa er framleis stengd. Flyktningane føler seg langt frå trygge på at den russisk-tyrkiske våpenkvila vil vare.

– Ho vil ta slutt slik som dei tidlegare, seier Mouawiya Afha, ein 33 år gammal firebarnsfar frå Sarmin sør i Idlib.

Den russisk-tyrkiske avtalen er òg meint å skape ein «sikkerheitskorridor» langs hovudvegen M4 i Nord-Syria, der russiske og tyrkiske styrkar er meinte å gjennomføre felles patruljeringar frå 15. mars.

Russland orienterer i FN

Fredag skal situasjonen opp i eit lukka møte i FNs tryggingsråd, der Russland mellom anna vil orientere om avtalen.

EUs utanriksministrar samlar seg dessutan til eit ekstraordinært møte om konflikten i Syria og flyktningkrisa i regionen.

Tyrkia har lenge støtta enkelte av opprørsgruppene som har kjempa mot det syriske regimet nordvest i Syria, men det viktigaste for landet ser no ut til å vere å hindre at nye hundretusen syriske flyktningar tar seg til landet. Tyrkia har tidlegare tatt imot 3,6 millionar syriske flyktningar.

Den siste veka har Tyrkia kravd at EU støttar militæroperasjonen i landet i Idlib, samtidig som styresmaktene har erklært at landet har opna dørene til EU og slutta å hindre at flyktningar og migrantar tar seg heilt inn til den greske grensa nordvest i landet.

– Drap syriske soldatar

Omtrent samtidig som våpenkvila tredde i kraft natt til fredag, melde det tyrkiske forsvarsdepartementet at tyrkiske styrkar dagen før drap 21 soldatar frå den syriske regjeringshæren via Twitter.

Angrepet skal ha vore eit svar på at to av deira eigne soldatar vart drepne av syriske regjeringsstyrkar.

Den tyrkiske regjeringa har fått hard kritikk frå sin eigen opposisjon som følgje av at fleire tital tyrkiske soldatar har vorte drepne i det militære engasjementet i landet i Syria.

Kolonneangrep

Nyleg vart 33 tyrkiske soldatar drepne og mange såra då syriske regjeringsstyrkar angreip ein tyrkisk militærkolonne i Idlib. Det var etter dette at Tyrkia erklærte at landet ikkje lenger ville stanse flyktningar og migrantar på veg til Europa.

Forutan angrepa frå syriske og tyrkiske styrkar angreip òg russiske kampfly mål i utkanten av Idlib og den vestlege sida av byen Hama like før fristen for våpenkvila gjekk ut.

Våpenkvila vart kunngjort i Moskva torsdag etter eit møte mellom Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Russlands president Vladimir Putin.

(©NPK)