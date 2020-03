utenriks

Dramatisk nedgang i talet på bestillingar og mange avbestillingar ligg bak avgjerda.

– På grunnlag av ytterlegare lågare etterspurnad, blir kapasiteten redusert med opptil 50 prosent dei kommande vekene, heiter det i ei kunngjering frå det tyske flyselskapet fredag.

Beskjeden kom etter at Lufthansa måndag varsla at selskapet planlegg å kutte 25 prosent av flygingane, eller 7.100 flygingar, for inneverande månad.

(©NPK)