Norske jagarfly patruljerer islandsk luftrom

Det er første gong at Noregs F35-fly er sende på oppdrag til utlandet, opplyser Nato.

Det norske bidraget inngår i luftrompatruljeoppdraget til Nato på Island, som formelt går under namnet Airborne Surveillance and Interception Capabilities to meet Iceland's Peacetime Preparedness Needs.

Hensikta er å halde oppsikt med luftrommet på og rundt Island og sikre at all lufttrafikk blir identifisert. Island har ikkje eige militærvesen og resten av Nato-medlemmene utfører derfor denne typen oppdrag på roterande basis for Island.

