Over 6.000 virussmitta i Sør-Korea

utenriks

Sør-Korea og Italia er dei to landa utanfor Kina som er hardast ramma. Torsdag var det påvist over 3.800 smitta i Italia, og fredag melde helsestyresmaktene i Sør-Korea at dei hadde registrert 518 nye tilfelle. Dette fører smittetalet i Sør-Korea opp i 6.284.

Sju fleire hadde fredag òg døydd av covid-19, og i alt er 42 menneske i Sør-Korea no meldt døde av sjukdommen.

Utbrotet i Sør-Korea blir prega av at 60 prosent av dei smitta kjem frå byen Daegu og miljøet rundt den kristne Shincheonji-sekta. Leier Lee Man-hee, som også er grunnleggar av sekta, er arrestert og skulda for drap og brot på smittevernlova.

Italienske styresmakter opplyste i går at 148 menneske er døde som følgje av koronaviruset etter at ytterlegare 41 menneske døydde frå onsdag til torsdag.

