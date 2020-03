utenriks

Røde Kors fryktar at sårbare menneske på flukt blir skadelidande i eit storpolitisk spel om byrdefordeling, krigføring i Syria og europeisk migrasjonspolitikk.

– Slik behandling av menneske er uakseptabel. Det er ein menneskerett å kunne søke vern, seier generalsekretær Bernt G. Apeland.

Fredag morgon vart det meldt at greske styrkar brukte tåregass og vasskanonar for å hindre menneske i å ta seg til Hellas. Det vart òg meldt at tyrkiske styrkar skaut tåregass mot greske grensevakter.

