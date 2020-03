Børsras på Wall Street førte til stopp i handelen

utenriks

Handelspausen vart sett i verk då den breitt samansette S&P 500-indeksen rasa 7 prosent ved børsopninga, for å hindre ytterlegare børsfall. Handelen vart teke opp att 15 minutt seinare.

Ein time seinare stod S&P 500-indeksen med eit fall på 6,6 prosent. Dow Jones-indeksen hadde då falle til 6,9 prosent, medan den teknologitunge Nasdaq hadde ein nedgang på 6,2 prosent.

Handelspause er eit tiltak som blir i brukt når fallet er på 5 prosent. Då blir all handel stoppa i 15 minutt. Det var første gong sidan presidentvalet i 2016 at handelen har vore stoppa mellombels på Wall Street.

Dei siste to vekene har vore vanskelege for finansmarknaden medan koronavirusfrykta har vakse. Måndag såg marknaden ut til å gå inn i ein ny bekymringsfase etter at dei oljeproduserande landa ikkje klarte å semjast om ein avtale om å avgrense oljeproduksjonen. Då fall oljeprisane kraftig.

Virusspreiinga gir økonomiske ringverknader. I Nord-Italia har 15 millionar menneske, éin firedel av befolkninga i landet, fått strenge reiserestriksjonar i éin månad for å stanse ei ytterlegare spreiing. Tiltaket er det strengaste i verda sidan Kina sperra av Hubei-provinsen for å hindre viruset i å spreie seg.

Det internasjonale pengefondet oppmodar til stimuleringspakkar og internasjonalt samarbeid for å dempe dei negative økonomiske verknadene.