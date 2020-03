Erdogan til Brussel for å diskutere flyktningkrise

utenriks

Recep Tayyip Erdogan skal møte EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen klokka 18 måndag.

Den tyrkiske presidenten ønsker å reforhandle avtalen mellom EU og Tyrkia om handtering av flyktningar og migrantar. I 2016 vart partane samde om ein avtale der EU skulle betale milliardar av euro til Tyrkia i byte mot at tyrkiske styresmakter hindra flyktningane og migrantane i å ta seg til Europa.

Kan få mindre

Erdogan meiner byrdefordelinga er urettferdig, med tanke på at Tyrkia for tida husar over 4 millionar flyktningar, dei fleste av dei frå Syria. Presidenten har sagt han vil ha meir pengar frå EU, men budsjettkommissær Johannes Hahn seier at det er uaktuelt, skriv Politico.

Hahn seier derimot til tyske Die Welt at den framtidige økonomiske bistanden vil bli «betydeleg lågare enn den har vore dei siste fire åra».

– Mange skular, barnehagar og sjukehus for flyktningar er allereie bygde og treng ikkje å finansierast éin gong til, seier Hahn. Han legg til at støtta i hovudsak skal betalast ut gjennom bistandsorganisasjonar, ikkje via den tyrkiske regjeringa.

– Berre byrjinga

Erdogans innanriksminister sa i helga at presset på yttergrensa til EU no «berre er byrjinga» og trua med at det kan komme langt fleire. Samtidig gav presidenten ordre til kystvakta om å hindre migrantar i å krysse Egeerhavet.

Den siste tida har titusenvis prøvd å ta seg frå Tyrkia til EU, hovudsakleg over grensa mot Hellas, etter at Erdogan erklærte at grensa var opna frå Tyrkia. EU står fast på at grensa deira framleis er stengd.

(©NPK)