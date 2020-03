Spritprodusent åtvarar mot å vaske hendene med vodka

utenriks

– Eg laga handsprit med vodkaen deira. Handspriten smaker ikkje vondt heller. Skål til Titos vodka. Den held meg sjukdomsfri og får meg til å føle meg bra samtidig, skriv ein Twitter-brukar frå Texas.

Ein annan Twitter-brukar seier at vedkommande skal lage heimelaga handsprit av same vodkamerket for å sikre seg mot koronaviruset. Ein tredje tilrår å ha ei flaske vodka ståande til handvask.

Meldingane og oppskriftene på heimelaga vodkabasert handgelé har fått produsenten sjølv til å rykke ut på Twitter med ei åtvaring. Folk må følgje retningslinjene frå dei amerikanske helsestyresmaktene (CDC) når det gjeld bruk av handsprit, understrekar Tito.

– Ifølgje CDC må handsprit innehalde minst 60 prosent alkohol. Vodkaen vår er på 40 prosent og oppfyller derfor ikkje den noverande retningslinja frå CDC, skriv destilleriet.

Det har fått Twitter-brukarar til å svare med ei oppfordring om å lage sterkare vodka.

