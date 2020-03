Ekspert: USA driv med dobbeltspel i oljeduellen

utenriks

Priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland har ført til uro i marknaden og eit bratt fall i oljeprisen. Med den globale virusfrykta i tillegg har børsar verda over stupt, også i USA.

– Bra for forbrukarane, bensinprisane søkk! skriv Trump på Twitter.

Men i det skjulte jobbar amerikanske styresmakter hardt for å verne den amerikanske oljeindustrien, seier Jan Hallenberg, ekspert på USAs utanriks- og tryggingspolitikk ved Utrikespolitiska institutet i Sverige.

Rammar USAs oljeindustri

Kaoset i marknaden går hardt ut over den amerikanske oljeindustrien. Fracking har dei siste åra vorte ein storindustri, men denne olja kostar òg mykje å vinne ut.

– Problemet med USAs oljeboom er at mykje kjem frå veldig dyre oljeutvinningar. Bedrifter må etter det eg forstår ha ein høgare pris enn dei 35 dollar som prisen svingar rundt no, seier Hallenberg.

Han viser til at USA har nære samband til Saudi-Arabia og at dei truleg prøver å overtale dei til å halde oljeprisen oppe. Tysdag vart det òg klart at Trump har diskutert oljeprisen med kronprins Mohammed bin Salman, ifølgje Det kvite hus.

Kan påverke valkampen

– Saudi-Arabia og Russland kranglar om prisen for og flyten i olja. Det, og fake news, er grunnen til at marknaden fell, skriv Trump òg.

Hallenberg trur den økonomiske uroa kan påverke Trumps moglegheiter til å bli attvalt, sidan mykje av kor valbar han er, er knytt til veksten i marknaden under presidentskapet hans.

– For kvar dag som går, minskar moglegheitene hans. At han skriv at årsaka til børsfallet er striden på oljemarknaden og «fake news» er faktisk ikkje tillitvekkande. Koronaviruset er eit stort globalt problem også for USA, og det er ikkje fake news, men sanninga, seier Hallenberg.

(©NPK)