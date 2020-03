utenriks

Det er av rettsdokument det går fram at forsvararane ber dommaren gi Weinstein berre fem år i fengsel. Dei argumenterer mellom anna med at Weinstein har alvorlege helseproblem, og at han har gått gjennom eit historisk fall. Dei skriv òg at det burde bli tatt i betraktning at han har støtta velgjerande formål.

Weinstein vart i februar i år dømt for valdtekt og overgrep. Han risikerer til saman opptil 29 år i fengsel. Straffeutmålinga i saka er venta onsdag.

(©NPK)