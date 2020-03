utenriks

Berre éin dag tidlegare var talet 90. Fleire gonger gjennom tysdagen gjekk talet opp på nettsida til Styrelsen for Patientsikkerhed.

For å bremse koronaviruset har danske styresmakter tilrådd at alle arrangement med fleire enn 1.000 menneske blir avlyste. I Noreg tilrår Folkehelseinstituttet at alle arrangement med over 500 deltakarar blir skrinlagde.

(©NPK)