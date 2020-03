Merkel og Macron til Istanbul

utenriks

Recep Tayyip Erdogan seier Emmanuel Macron og Angela Merkel kjem til den tyrkiske storbyen 17. mars.

– Vi møtest tysdag neste veke i Istanbul, sa den tyrkiske presidenten til journalistar som reiste saman med han tilbake frå Brussel tysdag.

Måndag hadde Erdogan eit møte med presidenten i EU-rådet og EU-kommisjonen om situasjonen ved grensa som også er EUs yttergrense. Titusenvis har strøymt til den gresk–tyrkiske grensa etter at Erdogan opna opp for dei som vil ta seg til Europa. EU står fast ved at deira side av grensa er stengd.

Ifølgje Erdogan har den britiske statsministeren Boris Johnson enno ikkje bestemt seg for om han skal delta på møtet neste veke.

Vil ha ny avtale

Som følgje av krisa nord i Syria ønskjer Tyrkia å oppdatere migrasjonsavtalen landet inngjekk med EU i 2016 i samband med flyktningkrisa der året før.

– Ei oppdatering av avtalen er noko av det vi diskuterer med EU som ein del av eit vegkart, seier utanriksminister Mevlüt Çavusoglu til det tyrkiske nyheitsbyrået Anadolu. Han håpar ein ny avtale kan vere på plass i tide til å takast opp på EU-toppmøtet 26. mars.

– Behovet til migrantane i dag er heilt annleis enn i 2016. Vi vil setje oss ned og snakke med EU om kva meir som kan gjerast, seier utanriksministeren.

Deltar i konflikten

Tyrkia husar i dag rundt 4 millionar flyktningar, brorparten av dei frå Syria. Tyrkarane seier landet ikkje kan stå imot ei ny bølgje av flyktningar frå det borgarkrigsherja nabolandet.

Tyrkia er òg ein part i den væpna konflikten i Syria og starta mellom anna ein offensiv mot kurdiskkontrollerte delar av landet i fjor haust.

Nyleg har det òg vore direkte kampar mellom tyrkiske styrkar og tyrkiskstøtta opprørarar på den eine sida, og syriske regjeringsstyrkar som har russisk flystøtte.

(©NPK)