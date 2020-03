Skjebnedag for Bernie Sanders

utenriks

Nominasjonsvalet på tysdag blir halde i dei seks delstatane Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota og Washington.

Dei seks delstatane har til saman 352 delegatar. Det utgjer nesten 10 prosent av delegatane til partiet.

For venstrevridne Sanders er Michigan med sine 125 delegatar ein delstat han beintfram må vinne. Men målingane på dei siste dagane teiknar eit dystert bilde for Sanders og kampanjen hans. Moderate Biden nærast gruser Sanders på nokre målingar. Fire av dei siste målingane gir Biden klart forsprang.

Endepunkt

Vidare viser ein prognose frå statistikar Nate Silvers nettstad FiveThirtyEights at Biden har 82 prosent sjanse til å skaffe seg eit fleirtal av delegatane i Michigan, medan Sanders' sjanse blir anslått til 18 prosent.

Dersom Biden gjer eit brakval i Michigan, kan det tyde endestasjon for Sanders, meiner USA-kjennar Jan Arild Snoen.

Biletet som no teiknar seg av ein tapande Sanders, vil vere desto meir audmjukande for han sidan han i nominasjonsvalet til demokratane i Michigan i 2016 vann over Hillary Clinton.

Prognosen frå FiveThirtyEights viser at Biden er venta å vinne òg i Missouri, Mississippi, Idaho og North Dakota, medan Sanders kan klare å slå Biden i Washington.

Dei seks nominasjonsvala tysdag blir avslutta klokka 20 amerikansk austkysttid (klokka 1 natt til onsdag norsk tid), medan dei i Washington og delar av Idaho blir avslutta klokka 23 amerikansk austkysttid (klokka 4 onsdag morgon norsk tid).

Biden favoritt

Biden gjorde eit comeback på supertysdag i 14 delstatar førre veke, der ein tredel av delegatane til partiet valde kven dei vil støtte. Den tidlegare visepresidenten vann i 10 av dei 14 delstatane. Støtta til Biden førte til at både Michael Bloomberg og Elizabeth Warren kasta inn handkleet. Sanders måtte nøye seg med fire sigrar.

Den neste debatten mellom kandidatane til Demokratane blir halden 15. mars. Det er venta at han blir meir fokusert enn tidlegare debattar, etter at det no berre er Biden og Sanders att av det som ein gong var over 20 kandidatar.

Til no har Biden fått støtte frå 664 delegatar. Sanders har støtte frå 573 delegatar til landsmøtet til Demokratane i Milwaukee i juli. For å vinne første runde på landsmøtet trengst det støtte frå 1.991 av dei 3.979 delegatane.

Nate Silvers prognose går ut på at Biden vil sikre seg det nødvendige fleirtalet først rundt 2. mai, når det skal haldast nominasjonsval i Kansas.

(©NPK)