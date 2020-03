Spansk storbank ber 8.000 tilsette jobbe heimanfrå

utenriks

Ifølgje den spanske avisa El Independiente fekk dei tilsette beskjeden tysdag morgon.

Banco Santanders styre hadde måndag eit ekstraordinært møte for å analysere kva tiltak som burde setjast i verk for å verne dei tilsette og kundar mot faren for smitte, og dessutan aksjonærane mot dei økonomiske konsekvensane av epidemien.

Banken lovar å halde oppe normal aktivitet og har òg lova små og mellomstore bedrifter kreditt slik at dei skal bli i betre stand til å møte dei økonomiske følgjene av krisa.

