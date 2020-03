utenriks

Sunak sa utbrotet vil ha ein markant, men kortvarig innverknad på britisk økonomi. Aller først lova han å gjere det som må til for å verne økonomien og sørge for at det offentlege helsevesenet får hjelpa det treng, «koste kva det koste vil».

Statsråden sa òg at staten vil dekke sjukepengane for dei første 14 dagane for bedrifter med færre enn 250 tilsette.

Den samla verdien av økonomiske stimuli knytt til koronautbrotet er 30 milliardar pund, seier Sunak.

