NYT: Hellas tvangsreturnerer asylsøkarar til Tyrkia

– Det utanomrettslege senteret er ein av fleire taktikkar Hellas nyttar for å hindre ei gjentaking av migrasjonskrisa i 2015, skriv avisa.

Flyktningar som har vore haldne innesperra på senteret hevdar at dei vart behandla som dyr, og The New York Times har satellittbilde som viser korleis hundrevis vart haldne fanga under open himmel, sjølv om det regna.

Greske styresmakter har ikkje svart på førespurnadene frå avisa om senteret som ligg utanfor landsbyen Poros, men har tidlegare nekta for at nokon blir returnerte utan å få asylsøknadene sine behandla på forsvarleg vis.

Tåregass og vasskanonar

Journalistar frå AFP har òg oppsøkt området og var vitne til at flyktningar og migrantar vart plukka opp av militære køyretøy og umerka varebilar for deretter å bli køyrt vekk.

Tusenvis av menneske, mange av dei syriske krigsflyktningar, har komme til Hellas etter at president Recep Tayyip Erdogan 28. februar opna grensa for dei som ønsker å søkje asyl i europeiske land.

Greske grensevakter har likevel brukt tåregass, vasskanonar og sjokkgranatar for å hindre asylsøkarane frå å krysse elva Evros og ta seg inn i landet.

Blir tvangsreturnerte

Mange har likevel teke seg inn i Hellas, men greske styresmakter har ikkje vilja seie kva som skjer med dei der. Innbyggarar og andre augnevitne i grenseområdet fortel at mange blir tvangsreturnerte.

– Hæren pleidde å be oss om å frakte dei over, men no gjer dei det sjølve, seier ein innbyggar i grenseområdet.

Fleire migrantar fortel til The New York Times at dei vart arresterte, fråteke alle eigedelar, banka opp og tvangsreturnerte frå Hellas, utan at dei fekk høve til å søkje asyl eller snakke med advokat.

Tyrkiske tenestemenn stadfestar at minst tre migrantar er skotne og drepne under forsøk på å krysse grensa frå Tyrkia til Hellas dei siste to vekene.

Nazimetodar

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gjekk onsdag hardt ut mot Hellas i ein TV-tale og skulda landet for å bruke nazimetodar mot asylsøkarar.

– Det er ingen forskjell på det nazistane gjorde og dei bilda vi no ser frå den greske grensa, sa Erdogan.

Tyrkia har teke imot over 4 millionar flyktningar, dei fleste frå krigsherja Syria.

Måndag var den tyrkiske presidenten i Brussel for å forhandle med EU-leiinga, og han held fast på at den tyrkiske grensa vil bli verande open for alle som ønsker å ta seg til Europa, heilt til EU gir etter for krava han har stilt.

