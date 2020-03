Selskap tar opp att drifta i Wuhan

utenriks

Det er selskap som sørger for nødvendige varer, som kan ta opp att drifta. Det same gjeld selskap som er viktige for «globale industrikjeder», men først etter å ha fått godkjenning, opplyser delstatsstyresmaktene i Hubei.

Det dødelege koronaviruset vart først oppdaga i millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen. Dei siste to månadene har Wuhan og nabobyane med til saman 50 millionar innbyggarar vore isolerte

Tysdag besøkte den kinesiske presidenten Xi Jinping byen og erklærte at viruset er «så godt som stansa».

