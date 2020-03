Sveriges første korona-dødsfall

utenriks

Pasienten døydde onsdag på intensivavdelinga på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge utanfor Stockholm, ifølgje svenske styresmakter.

– Tankane våre går til dei næraste. Vi veit frå internasjonal erfaring at det er eldre og særleg eldre med andre underliggande sjukdommar som får mest alvorlege konsekvensar av covid-19, seier smittevernlege Per Follin i Region Stockholm.

Rask spreiing

Talet på smitta i Sverige vart oppdatert fleire gonger gjennom onsdagen, og på ettermiddagen var talet 477. Region Stockholm er hardast ramma med 233 smitta, ifølgje nyheitsbyrået TT.

I tillegg til pasienten som døydde, er éin annan person med virussmitte innlagt på intensivavdeling i hovudstadsområdet.

Svenske folkehelsestyresmakter meiner faren for smittespreiing er svært høg. Bakgrunnen for vurderinga er fleire tilfelle der folk har vorte sjuke i Sverige utan noka kjent smittekjede til personar som har vore i utlandet.

Stansar arrangement

Til liks med Noreg er Sverige i ferd med å innføre strenge restriksjonar i eit forsøk på å bremse spreiinga av koronaviruset.

Regjeringa opplyser at det vil bli avgrensingar på arrangement med fleire enn 500 personar, etter oppfordring frå Folkhälsomyndigheten. Konsertar, konferansar, messar og idrettsarrangement vil bli rørte.

– Dette er smittevernstiltak som kan ha effekt i den situasjonen vi er i no. For at dei skal vere effektive, bør dei gjelde over heile landet, seier Folkhälsomyndighetens generaldirektør Johan Carlson.

Medan Sverige har fått det første dødsfallet som følgje av epidemien, har talet på registrerte smitta i Danmark gjort eit kraftig hopp. Onsdag vart talet heva frå 262 til 442.