Tyrkia ber Russland legge press på Assad

utenriks

– Sjølv om det berre er små hendingar her og der, har ein no byrja å bryte våpenkvila. Dette har vi teke opp med Russland, og vi forventar at dei set i verk tiltak, sa Erdogan i ein TV-tale onsdag.

Våpenkvila i Idlib kom i stand etter eit møte mellom Erdogan og Russlands president Vladimir Putin torsdag førre veke, og ifølgje partane og observatørar er ho stort sett overhalden sidan.

Tyrkia støttar fleire opprørsgrupper i Idlib og har sendt tusenvis av soldatar inn i provinsen, medan Russland er den fremste støttespelaren til regimet.

