Virusdøyingstala i Sør-Korea har falle betrakteleg

utenriks

Per onsdag hadde Sør-Korea 7.755 stadfesta smittetilfelle. Det er det fjerde høgaste talet i verda.

Men landet har registrert berre 60 dødsfall relaterte til det nye koronaviruset. Det er langt under gjennomsnittet for verda som heilskap, ifølgje Verdshelseorganisasjonen WHO.

Medan Kina har stengt heile byar, har Sør-Korea satsa på openheit og informasjonsflyt, og dessutan omfattande testing. Rørslene til smitta i det offentlege rom blir publiserte på nett, med tekstmeldingar som blir sendt til folk i området.

(©NPK)