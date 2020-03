WHO: Virusutbrotet er ein pandemi

utenriks

– Vi er djupt bekymra, både over den alarmerande spreiinga og alvorsgrada, og over passivitetsnivået. Vi har derfor komme til den konklusjonen at covid-19 kan karakteriserast som ein pandemi, sa WHOs leiar Tedros Adhanom Ghebreyesus på ein pressekonferanse onsdag.

Onsdag var det verda over registrert omkring 120.000 smittetilfelle og over 4.200 dødsfall forårsaka av viruset. Det har vorte påvist i til saman 114 land.

– Vi har ringt med alarmklokka, høgt og tydeleg, seier Tedros.

Ein pandemi er eit sjukdomsutbrot som rammar svært mange menneske over store delar av verda. Inntil no har spreiinga av covid-19-viruset i staden vorte beskriven som éin eller fleire epidemiar.

Tedros seier det nye ordvalet ikkje inneber noka endring i korleis sjukdommen bør kjempast mot.

– Alle land kan framleis endre utviklinga av denne pandemien, seier WHO-sjefen.

Han oppmodar styresmaktene i dei ramma landa til å teste, behandle og isolere smitta og mobilisere befolkninga i kampen mot viruset.