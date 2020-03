Alle Twitter-tilsette må jobbe heimanfrå

utenriks

Tilsette i selskapet jobbar allereie heimanfrå i Sør-Korea, Hongkong og Japan.

– Vi utvidar denne praksisen og har no gitt alle tilsette globalt beskjed om at dei må jobbe heimanfrå, seier HR-sjef Jennifer Christie.

Facebook har stengt kontora sine i Singapore og London for desinfisering etter at ein tilsett som var begge stader, fekk påvist koronavirussmitte. Google avgrensar besøk til kontora i Silicon Valley, San Francisco og New York. Apple oppmodar sine tilsette til å jobbe heimanfrå.

(©NPK)