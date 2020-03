Børsstup på Wall Street trass sentralbank-tiltak

utenriks

Krisetiltaket inneber kjøp av store mengder amerikanske statsobligasjonar med kort løpetid. Føremålet er å sikre at kredittmarknadane fungerer og bankane framleis kan låne pengar til selskap og andre låntakarar.

Tiltaket hadde umiddelbar effekt. Dow Jones-indeksen, som tidlegare på dagen hadde vore ned over 9 prosent, låg plutseleg «berre» litt over 5 prosent lågare enn sluttnoteringen dagen før.

Men deretter gjekk det nedover igjen, og ved 19-tida norsk tid var nedgangen på nesten 7 prosent.

På fleire av dei europeiske børsane var det torsdag krakk. Aksjemarknadane fall over 12 prosent både i Tyskland og Frankrike etter at USA innførte innreiseforbod for europearar i eit forsøk på å hindre virussmitte. I Milano var nedgangen på nesten 17 prosent.

I USA vart aksjehandelen stansa då indeksen S&P 500 hadde sokke 7 prosent torsdag. Ein nedgang på over 7 prosent utløyser automatisk stans i handelen i eit kvarter. Regelen vart innført etter krakket i 1987, og før denne veka, har tryggingsmekanismen berre vorte utløyst éin gong, i 1997.

(©NPK)