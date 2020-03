Den økonomiske kalddusjen held fram i kjølvatnet av viruset

utenriks

Både i Noreg og ei rekke andre stader i Europa var børsane ned rundt 10 prosent torsdag ettermiddag. I New York gjekk det så bratt utfor – 7 prosents fall rett etter opning – at handelen automatisk stansa i eit kvarter. Det har skjedd to gonger før: måndag denne veka og i 1997.

Sjefen for Den europeiske sentralbanken, Christine Lagarde, rettar hard kritikk mot dei politiske leiarane i eurolanda. Ho skuldar dei for å reagere altfor treigt. Lagarde etterlyser ein samordna plan for å handtere det ho omtaler som eit alvorleg sjokk for verdsøkonomien.

Tidlegare i veka sa ho til The Guardian at koronautbrotet kan utløyse eit krasj på linje med det som skjedde under finanskrisa i 2008, med mindre EUs regjeringar kjem med tiltak.

Rentekutt utevart

Samtidig var det nok mange som var skuffa over Lagarde sjølv torsdag. Rentemøtet i ESB førte ikkje til dei kutta mange hadde venta. Dagen før kutta Bank of England si rente med eit halvt prosentpoeng.

Det kom rett nok andre tiltak frå ESB, inkludert lemping av krava til kapitalbuffer i bankane, slik at dei kan halde fram med å låne. Banken utvidar òg programmet for oppkjøp av obligasjonar kraftig. ESB skal bruke inntil 120 milliardar euro meir enn det som er vedteke tidlegare.

Det skal gi ei kontantinnsprøyting på opptil 1.300 milliardar kroner i økonomien. Til samanlikning er eit norsk statsbudsjett på drygt 1.440 milliardar.

ESB kuttar vekstprognosen for eurolanda frå 1,1 til 0,8 prosent for i år. Neste år trur banken det vil gå noko betre med 1,3 prosent vekst, men det er framleis 0,1 prosentpoeng lågare enn førre prognose.

Reiseforbod

På den andre sida av Atlanteren tilbaud president Donald Trump få konkrete tiltak for å avhjelpe økonomien. I staden kom han onsdag med ei nyheit som vil ramme flyselskapa spesielt hardt.

I 30 dagar frå midnatt fredag innfører han innreiseforbod for utlendingar som har vore i eit Schengen-land dei siste 14 dagane. Torsdag opplyser fleire europeiske land at også dei stenger grensene for reisande frå fleire land, inkludert Noreg.

Sjølv avsidesliggjande, men svært så populære Mount Everest, er stengt for tilreisande. Ikkje eingong verdsrommet slepp unna; EU og Russland avlyser ein planlagt Mars-oppskyting. Neste moglegheit er først om to år.

Noreg ekstra utsett

I ein global økonomi der alt heng saman med alt, er Noreg naturleg nok ikkje skåna frå for det som skjer på børsane i verda. Vi er i staden dobbelt utsett fordi oljeprisen òg har falle kraftig den siste tida. På ei snau veke er den redusert med ein tredel.

Parallelt med det er krona svekt betrakteleg og var torsdag på det lågaste nivået mot dollaren og euroen med kurs over høvesvis 10 og 11 kroner.

– Kan ikkje fikse dette

Medan rentekutt, avgiftsslette, auka offentleg pengebruk og andre tiltak bidreg til å få fart på forbruket og omløpet i økonomien, er det andre problem som er vanskelegare å løyse.

Når folk må vere heime i karantene og bedrifter må sette på bremsane, gir det ein negativ effekt på tilbodssida i økonomien.

– Verda står overfor ei medisinsk krise som penge- og finanspolitikken ikkje kan fikse, seier sjeføkonom Holger Schmieding i banken Berenberg til nyheitsbyrået AP.

(©NPK)