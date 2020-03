utenriks

«Koronaviruset er ei global krise, ho er ikkje avgrensa til noko kontinent og krev samarbeid i staden for unilaterale tiltak», heiter det i ei felles fråsegn frå EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen.

Dei to seier at EU misliker at USA vedtok innreiseforbodet på eiga hand, utan å snakke med andre først. Dei gjentar samtidig at EU tar grep for å avgrense spreiinga av viruset.

