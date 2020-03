EU tar imot 1.600 barn og unge frå gresk flyktningleir

utenriks

– Dette er ein god start for å stå solidarisk saman med Hellas, sa EUs migrasjonskommissær Ylva Johansson på ein pressekonferanse i Aten torsdag.

EU-kommisjonen, Hellas og FNs migrasjonsorganisasjon IOM lanserer samtidig eit frivillig initiativ for retur, ifølgje ein EU-talsperson. Tidsramma for dette er éin månad.

Flyktningar og migrantar som oppheld seg i dei greske leirane, men som er villig til å returnere til heimlandet sitt, vil bli tilbode 2.000 euro (rundt 22.500 kroner) som bistand for re-integrasjon. Om lag 5.000 menneske kan vere aktuelle for ordninga, ifølgje EU.

Moria-leiren på den greske øya Lesvos husar i dag 19.000 asylsøkarar. Dette er ein nedlagt militærleir som opphavleg var meint for 3.000 menneske. Hjelpearbeidarar har beskrive forholda som forferdelege, spesielt for barna.

I februar oppstod den samanstøyten mellom lokalbefolkninga og politiet etter at regjeringa vedtok at det skal byggast ein ny leir for asylsøkarar på øya.

Til saman bur det 38.000 menneske i asylleirar på Lesvos, Samos, Chios, Leros og Kos, men kapasiteten er berre for 6.200.

