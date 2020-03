Eurorenta blir ståande på rekordlågt nivå

utenriks

Renta for refinansiering og den marginale renta på utlån til bankane blir òg verande uendra og er på høvesvis 0 og minus 0,25 prosent.

Før rentemøtet på torsdag var det venta at renta ville bli kutta for å bidra til å stimulere økonomien i dei 19 eurolanda og motverke dei økonomiske ringverknadene av koronaepidemien.

Obligasjonar

Sjølv om renta ikkje blir endra denne gongen, kjem banken med fleire tiltak som skal dempe effekten av pandemien. ESB går inn for å kjøpe obligasjonar for inntil 120 milliardar euro meir enn det som er vedteke tidlegare. Det vil gi ein kontantinnsprøyting på opptil 1.300 milliardar kroner i økonomien, om ein reknar med dagens kronekurs.

Til samanlikning er det norske statsbudsjettet for i år på rundt 1.440 milliardar.

Refinansiering

Sentralbanken losnar mellombels på kravet til kapitalbuffer hos bankane for å gjere det lettare å halde fram med å låne ut pengar.

Refinansieringsløysingar skal òg bidra til auka likviditet i banksektoren. Ein ny pakke i juni skal hjelpe bankane med å gi lån til dei som er mest utsett for koronaviruset, særleg små og mellomstore bedrifter.

Fleire økonomar seier eurolanda kan stå overfor ein resesjon, altså ein varig økonomisk nedtur gjennom året. Sentralbanksjef Christine Lagarde var endå meir dramatisk i ei fråsegn til The Guardian tidlegare i veka. Ho sa koronautbrotet kan utløyse eit krasj på linje med det som skjedde under finanskrisa i 2008, med mindre EUs regjeringar kjem med tiltak for å støtte opp om økonomien.

