Tom Hanks og kona har testa positivt for koronavirus

Dei to er begge 63 år gamle og kom med ei kunngjering på Instagram onsdag.

– Hei, folkens. Rita og eg er her i Australia. Vi følte oss litt trøytte, som om vi var forkjølte, og hadde litt vondt i kroppen. Rita følte seg litt frosen, det kom og gjekk. Litt feber òg. For å gjere ting riktig, slik det er nødvendig å gjere det i verda akkurat no, vart vi testa for koronaviruset, og vi vart funne positive, skriv Hanks.

Han opplyser vidare at dei medisinske retningslinjene vil bli følgde vidare, slik at dei vil bli haldne under observasjon, testa og isolerte så lenge det blir kravd av dei.

– Vi vil halde dykk informert og oppdatert, lovar skodespelaren og filmskaparen.

Så langt har 128 vorte smitta av koronaviruset i Australia.

Hanks og Wilson er i byen Gold Coast i delstaten Queensland på austkysten av Australia, ifølgje Sydney Morning Herald. Der er dei i gang med innspelinga av den nye filmen til Baz Luhrmann om Elvis Presley.

