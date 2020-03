Trump tar drastiske grep for å hindre smittespreiing

utenriks

Det drastiske tiltaket vart gjort kjent i ein tale frå Det kvite hus onsdag og trer i kraft ved midnatt fredag, som vil seie laurdag morgon norsk tid.

I talen påpeika Trump at EU ikkje hadde gjort nok for å stoppe spreiinga av koronaviruset ved til dømes å stoppe flygingar frå Kina. Han meir enn antyda at smitten hadde komme til USA frå Europa.

– Eg nøler ikkje med å innføre tiltak som kan redde liva til amerikanske borgarar. Vi må setje politikk til side og samlast for å handtere denne krisa, sa Trump i talen.

Viruset blir spreidd i USA

I den korte talen fortsette presidenten å understreke at pandemien i hovudsak er ein trussel utanfor USAs landegrenser. Han erkjente ikkje fullt ut at koronaviruset blir spreidd i USA.

Ifølgje ei oversikt frå Johns Hopkins University i USA er over 1.300 personar i USA stadfesta smitta med koronavirus onsdag og 38 personar stadfesta døde av covid-19.

Ifølgje avisa The Guardian er reiserestriksjonar lite effektivt når ein sjukdom allereie har spreidd seg i eit land.

Mellom 70 og 100 millionar amerikanarar kan bli smitta av koronaviruset, heiter det i eit scenario som er presentert for Kongressen. Ein annan prognose peikar på at mellom 20 til 60 prosent av vaksne amerikanarar kan bli smitta.

Det kvite hus presiserer

I talen sa Trump at alle reiser frå Europa, unntatt Storbritannia, skulle stansast.

– Vi gjorde eit livreddande tiltak overfor Kina tidlegare. No må vi gjere det same med Europa, sa Trump og viste til reiserestriksjonen mellom Kina og USA.

Kort tid etter gjekk han ut på Twitter og gjorde det klart at restriksjonane gjeld for menneske og ikkje varer og gods.

Det kvite hus kom òg på bana etter talen for å klargjere innhaldet i innreiseforbodet. Det gjeld for personar som har vore i eitt av dei 26 landa i Schengen dei siste 14 dagane før innreise til USA.

Folk som besøkte Schengen er fritekne frå innreiseforbodet dersom dei er amerikanske statsborgarar. Unntaket gjeld òg for dei som er gifte med ein amerikansk statsborgar eller er foreldre til ein amerikansk statsborgar. Amerikanarar og ektefellane deira på reise i Schengen-land får med andre ord lov til å reise heim frå ferie- og jobbtur.

Folk blir bedne om å vurdere reiseplanar

Det amerikanske utanriksdepartementet ber likevel folk om å revurdere internasjonale reiser i lys av viruspandemien.

– Land og område som ikkje har fått påvist smittetilfelle kan komme til å avgrense innreise utan varsel, heiter det frå departementet.

Det kvite hus opplyser at presidenten har kansellert reiser til Nevada og Colorado denne veka som eit føre-var-tiltak.

– Ikkje ei økonomisk krise

Trumps tale kjem etter dagar med krav om at presidenten viser tydelegare leiarskap. I timane før talen jobba embetsmenn med å finne ut kva presidenten kan gjere sjølv og kva som krev behandling i Kongressen.

Trump sa i talen at enkeltpersonar og bedrifter får utsett skatteinnbetalinga i tre månader for å minske konsekvensane av virusutbrotet i landet.

– Dette er ikkje ei økonomisk krise. Det er ein mellombels tilstand som vi vil overvinne som nasjon og verd, sa han.

Presidenten gjentok òg oppfordringa til Kongressen om å godkjenne eit skattekutt for å stimulere økonomien, sjølv om forslaget vart avvist av mange folkevalde i begge parti.

Trump sa derimot ikkje noko om ei tidlegare oppfordring om å gi støtte til næringar som blir hardast ramma av virusutbrotet, som flyselskap og cruiseskip.

Kritikk frå Demokratane

Demokratane Chuck Schumer og Nancy Pelosi kritiserer presidenten for å ikkje ta opp mangelen på testutstyr i talen, skriv The Guardian.

– Vi har ei offentleg helsekrise i dette landet, og den beste måten å halde amerikanarar trygge og sikre økonomien deira på, er at presidenten fokuserer på å kjempe mot spreiinga av sjølve koronaviruset, sa dei demokratiske leiarane i ei felles fråsegn.

– Det er alarmerande at presidenten ikkje sa korleis administrasjonen vil handtere mangelen på testutstyr i USA, heiter det vidare i fråsegna.

Schumer og Pelosi seier dei vil oppmode republikanarar til å støtte eit forslag om gratis testutstyr og betalt akutt sjukefråvær.