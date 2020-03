utenriks

Det opplyser Sunhedsstyrelsen fredag formiddag. Talet er ei stigning på elleve personar frå dagen før.

Danmark vedtok torsdag ei hastelov for å avgrense spreiinga av koronaviruset.

Lovendringa inneber mellom anna at styresmaktene kan tvinge folk i isolasjon og til behandling, at større arrangement blir avlyste, skular og offentlege institusjonar blir stengde og at besøk ved sjukehus og pleieheimar blir avgrensa.

