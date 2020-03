Fleire drepne då USA angreip milits i Irak

utenriks

Det amerikanske forsvarsdepartementet har stadfesta at USA torsdag gjennomførte «defensive og presise angrep» mot anlegg som høyrer til Hizbollah-brigadane (Kataeb Hizbollah) i Irak.

Iraks militære opplyser fredag at minst seks personar vart drepne i angrepa. Dei seier at tre av dei drepne var irakiske soldatar, medan to var irakiske politimenn.

I tillegg vart elleve «krigarar» såra, heiter det frå militæret. Det er likevel uklart om det er snakk om irakiske soldatar eller militsmedlemmer.

Også ein sivil vart drepen, ifølgje Iraks militære. Den sivile var ein kokk som jobba ved ein flyplass under oppføring utanfor byen Karbala. Her vart òg ein sivil såra. Ifølgje ein talsmann for flyplassen trefte fem missil hovudbygningen, og 18 bilar vart øydelagt.

USA har gitt Hizbollah-brigadane skulda for eit angrep mot Taji-basen nord for Bagdad onsdag. To amerikanske soldatar og ein britisk døydde då katusja-rakettar trefte basen. Fjorten vart såra i angrepet.

(©NPK)