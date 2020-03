Macron kallar inn til ekstraordinært G7-toppmøte

utenriks

Møtet skal haldast måndag, opplyser Macron etter å ha diskutert saka med USAs president Donald Trump.

Macron har foreslått auka grensekontroll internt i EU. Håpet er at G7-toppane kan koordinere tiltak for å motverke konsekvensane viruset har for helse, økonomi, finans og forsking, opplyser kontoret til den franske presidenten fredag.

Arbeidet med å utvikle vaksine og gode behandlingsmetodar skal òg koordinerast, ifølgje Macron.

Resten av dei G7-landa er Canada, Japan, Italia, Tyskland og Storbritannia.

(©NPK)