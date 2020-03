utenriks

Det siste døgnet har 110 nye personar i Sør-Korea testa positivt for koronasmitte. Talet er dermed for første gong lågare enn talet på personar som i same periode har vorte friskmelde, skriv det sørkoreanske nyheitsbyrået Yonhap fredag.

Talet på 110 er òg det lågaste talet på nye smitta på over to veker. Til saman er 7.979 personar smitta av koronaviruset i Sør-Korea.

Covid-19-viruset har ført til 67 dødsfall i Sør-Korea.

(©NPK)