Sveriges Riksbank låner ut 500 milliardar kroner til kriseramma bedrifter

På eit pengepolitisk møte torsdag vart det vedteke at Riksbanken skal låne ut 500 milliardar kroner via bankane for å sikre kredittsituasjonen til ramma selskap. Kunngjeringa kom fredag formiddag.

– Målet er å halde oppe kredittforsyninga til svenske bedrifter, heiter det i ei melding frå Riksbanken.

– Riksbanken bidreg på denne måten saman med andre styresmakter til å avgrense effektane av koronaepidemien. Riksbanken står klar til å komme med ytterlegare tiltak for å sikre nødvendig likviditet, heiter det vidare.

Bekymra for bankane

– Dette er ei tydeleg innsprøyting i det økonomiske systemet. No er det viktig at bankane verkeleg nyttar seg av denne moglegheita slik at levedyktige selskap i utgangspunktet ikkje unødig går under, seier finansminister Magdalena Andersson.

På spørsmål om ho er bekymra for at bankane blir for forsiktige i krisesituasjonen og held tilbake, svarer ho:

– Ja, det er ei bekymring.

Kan komme rentekutt

Riksbanksjef Stefan Ingves skal gjere ytterlegare greie for avgjerda fredag formiddag.

Ifølgje Riksbanken er omfanget på tiltaket godt tilpassa for å sikre finansieringsbehovet til selskapa. Men hovudstyret ser ikkje bort frå andre grep, som rentekutt.

– Den økonomiske utviklinga og situasjonen i finansmarknadene i både Sverige og andre land blir no veldig forverra raskt. Riksbanken er villig til å setje i verk ytterlegare tiltak og gi nødvendig likviditet, sjølv mellom ordinære pengepolitiske møte. Med denne bakgrunnen kan alle Riksbankens verktøy brukast, heiter det i kunngjeringa.

