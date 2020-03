Trump er venta å erklære nasjonal krisetilstand

utenriks

Grunnlaget for ein nasjonal krisetilstand er lova Stafford Act som opnar for at føderale styresmakter kan gi meir statleg støtte til delstatar og kommunar.

– Tema: Koronavirus!, tvitra presidenten, som har fått hard kritikk for handteringa av utbrotet i USA.

Ei rekke stader i USA har guvernørar og borgarmeistrar på eiga hand trappa opp tiltaka for å bremse spreiinga av koronaviruset, mellom anna ved å stenge skular og avlyse offentlege arrangement.

Ifølgje Bloomberg markerer ei innføring av krisetilstand ein snuoperasjon for Trump, som hittil har prøvd å tone ned alvoret ved fleire gonger å seie at viruset ikkje er verre enn ein vanleg influensa, og at styresmaktene har full kontroll.

Demokratane har pressa på for at Trump tar i bruk Stafford Act som vil frigjere over 42 milliardar dollar i krisebistand til delstatane.

Ei kriseerklæring inneber at delstatane kan be om at staten dekker 75 prosent av utgiftene til testing, medisinsk utstyr, vaksinar, personale, sikkerheit for sjukehus og mykje meir, ifølgje eit brev Demokratane sende presidenten tidlegare i veka.

Kongressen og Det kvite hus varslar samtidig at dei nærmar seg ein avtale om tiltak for å dempe dei økonomiske konsekvensane av pandemien.

(©NPK)