WHO: Europa er no episenteret

utenriks

Verdshelseorganisasjonen erklærte onsdag spreiinga av koronaviruset for ein pandemi, og det er no påvist over 136.000 smittetilfelle og 5.000 dødsfall på verdsbasis.

Covid-19-viruset vart først påvist i Wuhan i Kina i desember. Framleis er dei aller fleste smittetilfella påviste der, men dei siste vekene har viruset spreidd seg raskt i Europa.

– Europa har vorte episenteret for pandemien, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på ein digital pressekonferanse fredag.

Italia er hardast ramma på kontinentet med over 15.100 registrerte smittetilfelle og meir enn 1.000 døde. Deretter følgjer Spania med over 4.300 smittetilfelle og 122 døde, Tyskland med nærare 3.200 smittetilfelle og sju døde, og Frankrike med over 2.800 smitta og 61 døde, ifølgje oversikta frå Johns Hopkins.

Ei rekke europeiske land har no innført strenge tiltak for å prøve å få kontroll over spreiinga. Det er alt frå innreiseforbod frå utlandet, stengde skular og barnehagar til stengde butikkar og restaurantar, pålegg om karantene og oppfordring om at alle som kan, held seg heime.