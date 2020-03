WHO: Europa er no episenteret for virusepidemien

utenriks

Verdshelseorganisasjonen erklærte onsdag spreiinga av covid-19-viruset for ein pandemi, og fredag var det påvist over 136.000 smittetilfelle og 5.000 dødsfall på verdsbasis.

Viruset vart først påvist i Wuhan i Kina i desember. Framleis er dei aller fleste smittetilfella påviste der, men dei siste vekene har viruset spreidd seg raskt i Europa.

– Europa har vorte episenteret for pandemien, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på ein digital pressekonferanse fredag.

– Det blir meldt om fleire nye smittetilfelle dagleg i Europa enn det vart i Kina då utbrotet var på sitt høgaste der, heldt han fram.

Italia framleis verst

Italia er hardast ramma på kontinentet med over 17.600 registrerte smittetilfelle og meir enn 1.260 døde. Deretter følgjer Spania med over 4.300 smittetilfelle og 122 døde, Tyskland med nærare 3.200 smittetilfelle og sju døde, og Frankrike med over 2.800 smitta og 61 døde, ifølgje oversikta frå Johns Hopkins.

Maria Van Kerkhove, som leiar WHOs epidemieining, seier det er umogleg å spå når pandemien kjem til å nå toppen på verdsbasis.

Ei rekke europeiske land har no innført strenge tiltak for å prøve å få kontroll over spreiinga. Det er alt frå innreiseforbod frå utlandet og stengde skular og barnehagar, til stengde butikkar og restaurantar, pålegg om karantene og oppfordring om at alle som kan, held seg heime.

– Må gjere meir

WHO-sjef Tedros påpeikar at sjølv om slike sosiale tiltak kan hjelpe, så er det nødvendig at alle land har ei meir omfattande tilnærming til handteringa av epidemien.

– Det hjelper ikkje berre å teste, eller berre å spore, berre å setje folk i karantene eller berre be alle halde avstand til kvarandre. Alt må gjerast samtidig, understreka han.

– Ein kan ikkje kjempe mot eit virus viss ein ikkje veit kvar det er, heldt han fram og oppmoda alle land til å finne, isolere, teste og behandle kvart enkelt tilfelle.

– Berre slik kan vi bryte smittekjeda, seier WHO-sjefen.