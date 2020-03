Kina melder om elleve nye koronatilfelle

utenriks

Kinas nasjonale helsekommisjon seier at fire av tilfella er i den hardt råka Hubei-provinsen, medan resten av dei sju har folk som er komne til Kina frå utlandet.

Den kinesiske frykta no er at dei strenge restriksjonane som vart innførte for å stanse spreiinga, kan undergravast av smitte som kjem frå hardt råka område i andre land.

Medan resten av verda innfører stadig strengare restriksjonar for å bremse pandemien, har Kina byrja å lette litt på den omfattande nedstengninga av Hubei-provinsen.

Håpet resten av verda hadde om å behalde kontrollen over spreiinga av viruset, synest å vere knust, og ei lang rekke land innfører no tiltak som liknar stadig meir på dei Kina raskt innførte då det galdt som mest.

Kina gjekk allereie i januar til det drastiske skrittet å forby all utreise frå byar med til saman 60 millionar menneske, inkludert Wuhan der epidemien starta.

I midten av mars verkar det som kinesarane byrjar å få kontroll, og spreiinga av viruset har gått dramatisk ned dei siste dagane, ifølgje helsekommisjonen.

Medan styresmaktene i februar melde om tusenvis av nye tilfelle kvar dag, melde dei laurdag om elleve nye tilfelle og 13 dødsfall.

